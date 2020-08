Ufficializzata la seconda edizione della ‘Confartigianato Academy Progredito’

Dopo il successo della precedente edizione, alla quale hanno partecipato 40 imprenditori, Confartigianato Academy Progredito quest’anno proseguirà con la seconda edizione.

Il corso, organizzato in esclusiva per Confartigianato da SDA Bocconi (il valore di mercato di questi corsi è di circa 3 volte superiore rispetto al costo offerto agli associati Confartigianato), si svilupperà in 3 moduli di 2 giornate per Confartigianato Academy Progredito. Le date dei 3 moduli formativi sono: 26 e 27 febbraio, 26 e 27 marzo e 16 e 17 aprile 2021.

Una sessione ad hoc all’interno del corso sarà inoltre dedicata alla valorizzazione del ruolo associativo dell’imprenditore nell’ambito del sistema Confartigianato. Per l’ammissione al corso è propedeutico aver frequentato Confartigianato Academy classico. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia.