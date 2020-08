Sanremo: analisi ok per le spiagge di corso Trento Trieste, rimosso il divieto di balneazione già da oggi

Una buona notizia per il turismo sanremese. Sono infatti arrivate le analisi dello specchio acqueo antistante le spiagge di corso Trento Trieste (Arenella, Italia e Morgana) e i dati sono risultati negativi.

In questi minuti il Comune matuziano sta quindi predisponendo la revoca dell’ordinanza di divieto di balneazione della zona. Importante respiro di sollievo per i gestori degli stabilimenti che, quindi, potranno garantire il bagno ai clienti in questo weekend pre ferragostano e, ovviamente anche nei giorni clou dell’estate.

Una notizia che ora si attende anche per la zona di San Martino, per la quale gli uffici preposti e l’Amministrazione comunale stanno lavorando da tempo. Un problema sollevato anche ieri dai gestori della spiaggia dell’Antenna e, per il quale, nelle ultime ore dal Comune sono state date ampie rassicurazioni per una soluzione a breve termine.