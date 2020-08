Maretta in Confcommercio: giovedì scorso una giunta infuocata ha messo in discussione il presidente

C’è un po’ di ‘maretta’ all’interno della Confcommercio della provincia di Imperia. I problemi sono emersi giovedì sera nel corso di una riunione della Giunta dell’associazione di categoria.

Alcuni componenti del direttivo, infatti, non gradirebbero più il Presidente Enrico Lupi e, nel corso della Giunta, sarebbe stato in discussione il Direttore. Da tempo Lupi aveva confermato che non si ricandiderà il prossimo anno ma, secondo alcuni componenti del direttivo, starebbe tentando di posticipare le elezioni.

Nella serata di giovedì la Giunta ha contestato una serie di problematiche a Lupi e, addirittura, alcuni componenti se ne sarebbero andati con toni fortemente polemici.

Interpellato dal nostro giornale, il Presidente Enrico Lupi ha preferito non commentare sottolineando solamente che “Le discussioni di Giunta sono atti interni e tali rimangono”.