Sanremo: grate stradali ripulite e nuovamente ostruite, un commerciante auspica intervento del Comune

“L’altro ieri, giovedì 6 agosto, ho pulito le due grate poste a scolo del dosso stradale artificiale di via Lamarmora in quanto ostruite da terra, sporcizia varia, plastica e quant’altro, come visibile dalla prima immagine che vi allego; così ostruite infatti impedivano all’acqua piovana di defluire e con le due piogge che ci sono state nel mese di Luglio si era creata una grossa pozzanghera.



Ieri purtroppo un’automobile ha avuto un inconveniente proprio di fronte alla nostra attività (la tabaccheria di via Lamarmora) rompendo il semiasse e perdendo una grossa quantità di liquidi e di olio, coperti con una mezza tonnellata di segatura, che ad oggi si presenta… Come potete vedere dalle foto. Le due grate sono nuovamente intasate di segatura e, ad essere onesto, non credo che rimetterò mano a scopa e paletta questa volta…”.