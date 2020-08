Vela: successo di partecipanti domenica scorsa per la regata 'Ghigliazza-Musso' di San Bartolomeo al Mare

Si è svolta domenica scorsa a San Bartolomeo al Mare la regata ‘Ghigliazza-Musso’ che ha dato seguito alla prima delle manifestazioni in ‘Memorial’ (regata “Beppe Girola”), organizzate dal Club Nautico locale per l’estate 2020.

L’evento, che ha avuto un notevole successo in termini di partecipanti, ha visto sfidarsi nelle acque del golfo 39 imbarcazioni delle classi Optimist, Openbic, Rs Feva e Laser, provenienti, oltreché dal sodalizio ospitante, anche dai vicini circoli di Diano Marina, Andora e Varazze.

Tra i piccoli atleti che hanno dato sfoggio delle capacità tecniche apprese durante le lunghe giornate di allenamento della stagione, si sono distinti Lorenzo Morabito, Tommaso Ganzaroli e Sara De Nigris, i quali, giovani promesse nella classe Openbic, hanno occupato l’intero podio per la categoria, andando a costituire un esempio per tutti i ragazzi che, approcciandosi alla disciplina, stanno affrontando le prime sfide sportive in ambito velico propedeutiche alla partecipazione al “Campionato Nazionale Giovanile per la classe Rs Feva”, che si terrà nella prima settimana di settembre a Punta Ala.