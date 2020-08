Calcio: il portiere imperiese Mattia Meda torna in prestito per il secondo anno al

Mattia Meda portiere, classe 2001, torna per il secondo anno consecutivo in prestito dall’Imperia 1923, dopo la seconda parte della stagione scorsa già passata in giallorossoblu.

Il giovane del vivaio imperiese ha ampiamente convinto con prestazioni di livello, che hanno spinto la società del presidente Spandre a chiederne la riconferma.