Coronavirus: salgono di 9 unità i positivi in regione, un nuovo ricoverato all’ospedale di Sanremo

Sono 9 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria. In base ai dati forniti dalla Regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 10.272, mentre sono 1.332 i positivi individuati da test di screening (+3), 8.940 i positivi in pazienti sintomatici (+6). Il totale dei casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduto) sono 1.152 (+2).

I casi per provincia di residenza

Imperia 65

Savona 133

La Spezia 28

Genova 771

Residenti fuori regione/estero 53

Altro/in fase di verifica 102

TOTALE 1.152

Ospedalizzati 23 (+3) | 1 in terapia intensiva

Asl1 6 (+1)

Asl2 4

Policlinico San Martino 3 (+2) | 1 in terapia intensiva

Evangelico 0

Galliera 2

Gaslini 0

Asl3 globale 5

Als3 Villa Scassi 5

Als3 Gallino 0

Asl3 Micone 0

Asl3 Colletta 0

Asl4 Sestri Levante 2

Asl4 Lavagna 0

Asl5 1

Isolamento domiciliare 193 (+3)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.552 (+7)

Decessi 1.568

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 37

Asl2 143

Asl3 269

Asl4 98

Asl5 165

TOTALE 712