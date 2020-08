Sanremo: concerto della Sinfonica disturbato dalla musica di un bar vicino, ma è comunque un successo (Foto)

Nuovo grande successo di pubblico, ieri sera, per l’ultimo concerto della Sinfonica di Sanremo nello scenografico contesto di Villa Ormond con il gradito ritorno di Clarissa Vichi, che ha interpretato i celebri successi tratti da ‘Musical: musica per sognare’, magistralmente eseguiti dall’Orchestra matuzana, diretta dal Direttore Artistico, Giancarlo De Lorenzo.

La serata, significativa anche da un punto di vista tecnico, è stata un vero giro di boa della stagione che introduce la presenza dei fiati per tutto il proseguo della programmazione artistica. Grande successo hanno riscosso anche le video pillole pubblicate in diretta sui profili social dell’orchestra che hanno permesso ai non presenti di avere un assaggio del meraviglioso spettacolo che era in atto, già sold out da tempo.

Unica nota stonata della serata l’eco in lontananza di un volume troppo alto proveniente da un esercizio commerciale della zona sulla la quale la stessa vocalist ha cercato di sdrammatizzare con qualche battuta dal palco. Tuttavia un bellissimo appuntamento, che regalato poesia, emozione e un tocco di leggerezza al tutto pubblico presente. La serata si è chiusa nuovamente con l’ovazione del pubblico e la richiesta del l’esecuzione di un bis.