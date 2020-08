Sanremo: dopo aver ultimato i lavori riapre il Perla Cafè Sanremo in piazza Borea d’Olmo

Sabato 8 agosto con l’ultimazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Borea D’Olmo riapre il Perla Cafè. A partire dalle 18 dopo l’arrivo della Milano – Sanremo si brinderà accompagnati da musica per accogliere i tanti già clienti abituali ed i turisti che passeggiano lungo via Matteotti. Molte le novità tra cui il nuovo ed ampio dehors ubicato sulla nuova ed elegante pavimentazione della piazza.

Grazie alla sua vasta offerta, il Perla Cafè ti accoglie durante tutta la giornata. Dalla colazione ad un pranzo veloce come le classiche insalate per poi dedicarsi agli aperitivi sfiziosi e ricchi di tante bontà mantenendo vivo il legame con la tradizione ma aggiornandolo al contesto attuale e ampliandone l’offerta.



Si parte al mattino dalle ore 7:00 dove ad accompagnare un buon caffè o una fresca spremuta d’arancia, troviamo una un ricca selezione di brioches appena sfornate, focacce soffici e sardenaira calde. Il restlyling che dà una nuova veste alla piazza, grazie al nuovo un ampio dehors, è ideale per un buon aperitivo sia a mezzogiorno che alla sera. Ampia ed importante la carta dei vini che spazia dai bianchi fermi locali come il Vermentino o il Pigato per passare ai rossi strutturati come il Brunello di Montalcino o l’Amarone .A mezzogiorno per una pausa veloce ma in un ambiente alla moda, si possono gustare i piatti del giorno (un primo e un secondo) o panini farciti con prodotti di eccellenza o provare un ottimo hamburger di chianina accompagnato con le classiche patatine fritte .

Cortesia e qualità sono le parole d’ordine per offrire colazioni, cocktails e affini. Per una pausa di gusto, un momento di relax, il Perla Cafè ti fa sentire come a casa.