Domenica festa patronale a Santo Stefano al Mare, esibizione della Banda Pasquale Anfossi di Taggia

Il 9 agosto concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia a Santo Stefano al Mare. Sarà il primo appuntamento musicale dopo lo stop per il Covid. Alle 21, la banda tabiese si esibirà in occasione dei festeggiamenti patronali sanstevesi.

"Dopo 4 mesi di stop, a luglio la Banda, ha ripreso le prove che continueranno per tutto il mese di agosto, osservando le precauzioni di sicurezza. - spiega il direttore Vitaliano Gallo - Un grazie a tutti i musicisti che stanno dimostrando amore e attaccamento per questa storica Istituzione. Ci vediamo tutti il 9 Agosto in programma musiche sacre di: M. Bartolucci, P. Vidale, E. Sabatini, D. Pancaldi, F. Frigerio. In chiusura fuochi d'artificio".