Camporosso ‘Città dell’infanzia’: domani e domenica due serate alla foce del Nervia

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il progetto 'Camporosso, città dell’infanzia', la Scuola di Pace di Ventimiglia in collaborazione con il Comune e con il supporto della cooperativa sociale Spes, propone due giornate informative e di festa sulla passeggiata a mare di Camporosso (alla foce del Nervia) sul tema 'Sotto la luna di agosto'.

Domani, dalle 20, è prevista la degustazione dolci e animazione per i bimbi. Domenica, sempre dalle 20, una serata dedicata al cibo di strada. Ogni evento è gestito secondo criteri di sicurezza e distanziamento sociale. La scuola di Pace ETS in collaborazione con Spes Cooperativa Sociale ed una rete di associazioni del territorio ha lanciato un progetto sull’infanzia che vede coinvolta l’Amministrazione Comunale di Camporosso.

Il progetto si articola su tre filoni:

- sostegno alla famiglia: bonus acquisto materiale didattico per bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria di primo grado e prima classe delle medie; creazione di uno sportello di informazione/formazione sui diritti dell’infanzia e di insegnamento della lingua italiana a mamme immigrate.

- sostegno alla scuola: corso di piscina ed ippoterapia in particolare riservato a bimbi disabili; orto didattico ed attività “diritti dell’infanzia” e “amo il pianeta” che verrà pubblicato in un libro redatto dai bambini.

- sostegno al territorio: creazione del “giardino della pace con giochi dell’infanzia