Vallecrosia: la Polizia Locale sequestra merce contraffatta per un totale di 48 pezzi

Nell'ambito del progetto ‘spiagge sicure - estate 2020’ continuano i servizi antiabusivismo della Polizia Locale di Vallecrosia.

Nella giornata di oggi gli agenti hanno eseguito controlli in abiti civili ed in borghese sul lungomare e sull'Aurelia, in considerazione dello svolgimento del mercato ambulante di Ventimiglia dove hanno sequestrato borse, cinture e portafogli contraffatti, di ottima fattura, per un totale di 48 pezzi. L'extracomunitario in possesso della merce, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga abbandonando il proprio zaino per la strada.