Sanremo: servizio di controllo della Municipale per tutta la serata di ieri in piazza Cesare Battisti (Foto)

Servizio di controllo della Polizia Municipale, ieri sera in piazza Cesare Battisti a Sanremo. Nell’ambito dei controlli allestiti per l’estate sicura di residenti e turisti nella città dei fiori, gli agenti del Comandante Frattarola hanno eseguito una serie di verifiche sui mezzi in transito.

E’ stata scelta per i controlli piazza Cesare Battisti, quella dell’ex stazione ferroviaria, snodo particolarmente utilizzato sia in entrata che in uscita dalla città dei fiori. I risultati del pattugliamento di ieri sera dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore.

(Foto di Tonino Bonomo)