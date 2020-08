Imperia: divieto di stazionamento del pubblico lungo le strade dove passerà domani la Milano-Sanremo

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha emesso l’ordinanza relativa al passaggio della ‘Milano-Sanremo’ di domani. E’ stata emessa anche in relazione alle riunioni svolte in Prefettura con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulle problematiche dettate dal rischio epidemiologico da Covid-19 per quanto concerne gli spettatori, che possono formare assembramenti nelle vie e zone interessate dal passaggio della carovana ciclistica.

Per prevenire eventuali situazioni che possano generare pericolo considerata l'importanza dell'evento, in occasione del passaggio della corsa, su tutte le vie interessate dal transito e ricadenti all'interno del territorio del Comune di Imperia, è vietato al pubblico lo stazionamento in attesa del passaggio della corsa. Durante il transito della corsa, è vietato al pubblico creare assembramento e dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro, con obbligo di avere costantemente in pronta disponibilità i dispositivi di protezione individuale (mascherine).