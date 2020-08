Non si placa l’ascesa dei contagi nel Principato di Monaco. Come sta accadendo anche in Italia, infatti, da alcuni giorni si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 e, ieri, ne sono arrivati altri due, uno dei quali contagiato fuori dal Principato.

Il bilancio dei casi si attesta così a 130 persone colpite dal Coronavirus, con tre pazienti ricoverati in ospedale ma anche quattro nuove guarigioni, per un totale di 112. Otto i pazienti in assistenza domiciliare.