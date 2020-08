CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 7 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al mare



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- PICCOLE DONNE – ore 21.15 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 21.30 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- CHARLIE’S ANGELS – ore 21.15 – di Elizabeth Banks - con Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart, Ella Balinska – Azione/Avventura/Commedia - "Charlie's Angels ha sempre fornito sicurezza e capacità investigative ai clienti privati. Ora l'agenzia Townsend si è espansa a livello internazionale con le donne più intelligenti, senza paura e altamente addestrate in tutto il mondo: più squadre guidate da più Bosley, completando le missioni più difficili in tutto il mondo. Quando una giovane ingegnere di sistemi scopre una tecnologia pericolosa, questi Angeli sono chiamati in azione, mettendo le loro vite in pericolo per proteggere tutti…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- GLI ANNI PIU’ BELLI – ore 21.15 – di Gabriele Muccino - con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame - Commedia - "Storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, che accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, delusioni, successi e fallimenti formano l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it