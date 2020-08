Vito si innamora di Riva ligure: cucina e ospitalità affascinano l’attore e chef del Gambero Rosso

L'attore e chef Stefano Bicocchi, in arte Vito,è stato ospite del Ristorante “Padella alla brace" di Riva ligure a caccia di prodotti e ricette del territorio per la trasmissione "Vito con i suoi".

Vito non perde occasione nel corso dei suoi continui viaggi in giro per il bel paese per scoprire locali, ricette e prodotti nuovi. Perché per lui prima dei libri e della televisione viene la passione per il cibo e la cucina unita a una grande curiosità per prodotti e tradizioni legate al territorio.

E così in occasione del ritiro della targa di “Libro da Gustare 2020” per il suo ultimo libro “Buono da morire“, ha colto l’occasione per visitare il ponente ligure in cerca di nuove emozioni e sensazioni legate alla tavola.

La Liguria per un emiliano doc rappresenta un’autentica miniera d’oro per la tavola e il ristorante, che Katia Giuffra gestisce con competenza e gentilezza, non ha tradito le sue attese.

Antipasti con fritture di pescato locale, gnocchetti con ragù di ricciola, pesce alla ligure con trombette,

il tutto accompagnato dai Canesterelli di Taggia, ottimo olio Extravergine di taggiasca e Piagato locale.

Ci sono piatti che possono essere elaborati e rielaborati, innovati con creatività, ma che danno il meglio di sé solo con una preparazione semplice e tradizionale ed è questo il segreto del successo della cucina di questo ristorante. Inserito nella guida dei ristoranti della tavolozza, il locale dispone ora di un ampio dehors esterno nell’isola pedonale istituita nel lungomare liberato dalle auto.

Dopo la cena e la premiazione, prima di ripartire Vito si è concesso una passeggiata in paese, alcuni selfie con i fans, un delizioso gelato da "Aldo" e un giro sulla ruota panoramica con l’assessore al turismo Francesco Benza.

Ecco il commento di Vito che è anche una promessa: “Avete una città bellissima, tornerò a trovarvi”.