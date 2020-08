Sanremo: Deplasticati e giovani cestisti in azione per ripulire dalla spazzatura il campo da basket di via Duca (Foto e Video)

Le immagini dal campo da basket di via Duca degli Abruzzi

I Deplasticati sono tornati in azione per ripulire una zona che sembrava dimenticata da chi tutti i giorni dovrebbe provvedere all’immagine della città. Il campetto da basket di via Duca degli Abruzzi è meta di cestisti a ogni ora ma, a quanto pare, è anche meta di chi scegli di gettare i rifiuti a terra senza il minimo rispetto del prossimo. Spazzatura e mozziconi erano presenti sia all’interno del campo che nella piccola strada che dal Comune porta a corso Cavallotti.

A tutto ciò hanno posto rimedio I Deplasticati che, con il cruciale aiuto di alcuni giovani cestisti, hanno lavorato sodo per raccogliere tutta l’immondizia. Sperando che la loro azione possa essere di buon esempio per i maleducati e incivili che lo avevano ridotto a una piccola discarica.

Oltre ai rappresentanti de I Deplasticati hanno partecipato alla pulizia anche: Eyob, Himad, Alex, Mattia, Youssef e Trevor.

Nelle immagini la situazione prima dell'intervento de I Deplasticati