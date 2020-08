Milano-Sanremo: ecco come cambierà domani la viabilità in provincia di Imperia

In vista della 111ª “Milano – Sanremo”, in programma domani, sabato 8 agosto la Prefettura di Imperia ha ricordato le modifiche alla viabilità. In particolare è prevista la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, lungo i tratti delle Strade Statali n. 28 “del Colle di Nava”, n. 1 “Aurelia” compresi tra la località Colle di Nava (Comune di Pornassio) e Sanremo, in ambedue i sensi di marcia.



"La gara si svolgerà, come previsto dall’articolo 1 c.1 lettera e) del DPCM 11 giugno 2020, per le competizioni sportive all’aperto riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, senza la presenza del pubblico. Ed in tal senso i comuni interessati al passaggio della manifestazione hanno adottato specifiche ordinanze di divieto di presenza e sosta del pubblico lungo il tratto di strada ricadente all’interno dell’intero territorio comunale interessato dalla manifestazione sportiva, in ottemperanza al quadro normativo vigente in materia di Covid 19" - rimarcano dalla Prefettura.



La chiusura delle strade, a seguito del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica, emanato dalla Provincia di Imperia, avverrà per settori, da 30 minuti prima del previsto orario di passaggio della corsa fino 15 minuti dopo l’avvenuto transito del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” e, comunque, dopo il permesso della Polizia Stradale al seguito della corsa.

L’interruzione della circolazione interverrà, secondo le modalità suddette, tra le ore 16.00 e le ore 19.00 circa.



"Resterà altresì chiusa dalle ore 16.00 la strada provinciale che dal bivio per Cipressa, all’altezza del Km. 654+520 dell’Aurelia, si ricongiunge alla stessa strada in corrispondenza del Km. 658+680 in località Aregai di Cipressa. - aggiungono - La strada statale Aurelia resterà chiusa alla circolazione a partire dalle ore 15.00 nel Comune di Sanremo, dall’imbocco della salita Via Duca D’Aosta in direzione bivio Poggio/Ceriana/Baiardo, fino a Via Roma ove è fissato il traguardo. Sono esclusi dal predetto divieto i mezzi di soccorso".



"Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 della medesima giornata dell’8 agosto, sarà interdetto, in entrambi i sensi di marcia, il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sui tratti della S.S. n. 28 e della S.S. Aurelia compresi tra la località Nava del Comune di Pornassio e Ventimiglia, anche se autorizzati a circolare in deroga ai vigenti divieti disposti con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i n. 578 del 12 dicembre 2019" - concludono.