Diano Marina: domani dalle 8.30 alle 12.30 la 'Giornata della donazione' organizzata da Avis Imperia

Avis Imperia organizza per domani la ‘Giornata della Donazione’ che si terrà a Diano Marina dalle 8.30 alle 12.30.

Verranno rispettate tutte le disposizioni anti Covid-19, con il distanziamento sociale. Sarà una raccolta su appuntamento (chiamare il numero 3933678372) ma anche libera. I donatori e i futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico mentre i Volontari di Avis Imperia saranno a disposizione per fare in modo che donazione sia fatta in tutta sicurezza.

Ovviamente sarà necessario essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina. “Sono giornate difficili – evidenziano dall’Avis - ma le donazioni sono importanti per salvare vite umane”.