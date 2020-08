Una nostra lettrice, Silvia Crismale, vi ha scritto in relazione al nuovo divieto di balneazione sulle spiagge di corso Trento Trieste:

“Direi niente di nuovo visto che si verifica tutti gli anni. Chiediamo se esista un modo affinchè ciò non succeda. Possibile che non si possa trovare una soluzione a un problema che si verifica tutti gli anni? E’ una situazione che crea disagio a chi frequenta quelle spiagge, senza contare il ritorno negativo per la zona è per Sanremo”.