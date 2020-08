Un nostro lettore di Sanremo, M.B., ci ha scritto per quanto accaduto questa mattina, all’Asl di via Fiume, nella città dei fiori:

“C’erano circa 20 persone, tutte convocate alla stessa ora, per eseguire il tampone per il Covid-19. L’attesa è andata oltre la mezz’ora, con la gente ovviamente in mezzo alla strada. Non sarebbe meglio dare gli appuntamenti scaglionati evitando così gli assembramenti?”