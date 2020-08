Domenica al Golf Club di Albisola grande occasione per provare il FootGolf

Tutto è pronto ad Albisola per il torneo Pro-Am di FootGolf organizzato dal Bitta FootGolf Team di Genova. A partire dalle ore 12 di domenica 9 agosto infatti i bellissimi prati del Golf Club Albisola ospiteranno gli atleti nei loro classici percorsi di 18 buche che vedranno all’opera sia giocatori esperti sia esordienti assoluti.

Quella di domenica sarà infatti l’occasione ideale per provare questa affascinante disciplina anche da parte di coloro che non l’hanno mai praticata. E’ proprio questo l’invito da parte degli organizzatori e della Federazione Calcistica del Principato di Seborga che sarà fra i partner dell’evento: “Abbiamo scoperto recentemente questa disciplina – ha sottolineato il DS Matteo Bianchini – rimanendone davvero colpiti. Abbiamo seguito quest’anno gli amici del Bitta FootGolf Team nella prima prova del Campionato Italiano giocata in casa ad Albisola e poi nella seconda in provincia di Viterbo. Siamo inoltre davvero onorati di essere rappresentati in questo sport da una delle punte di diamante di questo team ossia Selvaggia Palombini campionessa italiana in carica nella categoria femminile. Domenica sarà davvero una grande occasione per conoscere questa attività sportiva che si svolge sempre in scenari molto belli immersi nella natura. Invitiamo davvero tutti ad iscriversi!”.

L’iscrizione all’evento di domenica, che avrà come ospite d’onore la modella Gabriela Pop, sarà offerta dalla FCPS ai primi cinque esordienti assoluti che si registreranno tramite l'indirizzo mail della Federazione di Seborga infopoint.fcps@gmail.com.

Per informazioni generali sul torneo Pagina Facebook ASD Bitta FootGolf Team - indirizzo mail bittafgt@gmail.com





(la locandina dell'evento in basso)