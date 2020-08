Calcio: Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, si va verso la conferma della formula a gironi

L'ufficialità arriverà solamente domani con il comunicato da parte del Comitato Regionale Ligure (la firma del presidente Giulio Ivaldi non potrà infatti avvenire nella giornata odierna, in quanto impegnato nel Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti in corso a Roma) ma filtrano novità interessanti in merito al format della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.

Viene infatti confermata, a discapito dell'ipotizzata formula a scontri diretti, la presenza dei gironi eliminatori. Quattro gironi da cinque squadre in Eccellenza, e otto da quattro formazioni per quanto concerne le società iscritte al prossimo torneo di Promozione. Il via dovrebbe essere fissato domenica 13 settembre.

Il nome delle società incluse nei gironi sarà formalizzato domani, dopo ratifica dei ripescaggi da parte della LND.