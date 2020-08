Elezioni Regionali: Rixi (Lega) “Partita la campagna elettorale della Lega tra la gente: con Salvini scelti i capilista”

“Con la visita del nostro leader Matteo Salvini in Liguria la campagna elettorale della Lega è partita: vicino alla gente, come sempre, ai gazebo, nelle piazze, tra i commercianti, piccoli imprenditori, agricoltori, pescatori, artigiani, forze dell’ordine, abbandonati dal governo degli sbarchi”.

Lo dichiara il deputato e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, che prosegue: “Con il segretario Salvini abbiamo definito criteri e strategie per le liste dei candidati, che presenteremo ufficialmente nelle prossime settimane su tutte le province, compreso il Tigullio. Abbiamo individuato i capilista per le province: il capogruppo uscente in consiglio regionale Franco Senarega a Genova, il presidente del consiglio regionale uscente Alessandro Piana a Imperia, l’assessore regionale uscente all’Agricoltura Stefano Mai a Savona e Gianmarco Medusei alla Spezia, assessore comunale del Comune capoluogo. Sarà una campagna elettorale anomala, difficile perché affrontata in piena estate, a quaranta gradi, come mai successo nella storia della Repubblica, ma tutti i nostri candidati sono determinati a correre per portare la Lega a primo partito della Liguria”.

“L’obiettivo – termina Rixi - è continuare il lavoro fatto per i liguri dalla Lega al governo della Regione e dare un messaggio forte e chiaro di sfratto al governo abusivo di Roma”.