Arma di Taggia: ieri sera ai Bagni Germana il primo incontro di Gianni Berrino per la campagna elettorale (Foto e Video)

Si è svolto ieri sera ai Bagni Germana di Arma di Taggia, organizzato dal circolo Valle Argentina, un incontro di Fratelli d’Italia con l’Assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino.

“E’ il primo appuntamento di questa strana, estiva e breve campagna elettorale per le regionali in Liguria. Un modo per incontrare in modo diverso gli amici e per parlare di quanto fatto negli ultimi 5 anni e per esporre i programmi per il futuro, oltre che per convincerli a votare per Fratelli d’Italia e per me”. Lo ha detto l’Assessore al Turismo della Regione, Gianni Berrino, aprendo l’incontro di ieri. “Viviamo un momento difficile e di dolore – prosegue - per quanto vissuto negli ultimi mesi ma servono anche risposte per il domani, in termini di necessità e opportunità. Siamo ad Arma di Taggia, città che vive prevalentemente di turismo e voglio confermare che investiremo ancora in Liguria nel settore, per creare ricchezza e occupazione. Siamo partiti con un’estate difficile, che sta migliorando con l’inaugurazione del Ponte San Giorgio e con l’eliminazione dei cantieri sulle autostrade. Spero che il mese di agosto sia di successo per la nostra regione, nonostante il deficit di stranieri che viaggiano poco in questo momento. Il mio auspicio è quello di conquistare nuovamente la Regione con Toti presidente e con un buon successo di Fratelli d’Italia e per me. Tutto questo affinchè possa tornare a fare con passione quello che è stato il regalo della mia vita, ovvero fare l’Assessore nella mia terra ed in particolare per il Ponente”.

All’incontro era presente anche il responsabile Enti Locali di Fratelli d’Italia, l’ex Sindaco di Imperia Paolo Strescino, che ha così commentato la campagna elettorale appena scattata: “Attraverso il leader Giorgio Meloni e con gli esponenti di Fratelli d’Italia sta aumentando il ritmo della campagna elettorale. Si moltiplicano le iniziative e, sabato prossimo ne avremo altre due a Taggia e Imperia. C’è un aumento di attenzione da parte della gente nei confronti di Fratelli d’Italia e dei suoi programmi. Ritengo che potremo dare un contributo alla vittoria del centrodestra e di Giovanni Toti in Regione”.

L'evento di ieri è stato organizzato dal presidente del Circolo Valle Argentina, Sergio Alberti, e suoi collaboratori.