Riva Ligure: successo di pubblico anche ieri per Stefano 'Vito' Bicocchi alla rassegna 'Sale in Zucca' (Foto e Video)

Grande successo anche ieri sera per l'appuntamento della rassegna estiva 'Sale in Zucca', promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem ed il gruppo Morenews come media partner.

La rassegna, giunta alla sesta edizione, propone incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale ed è un appuntamento fisso del calendario estivo del comune di Riva Ligure, che può fregiarsi del prestigioso riconoscimento di “Città che legge”.

Ieri sera, in piazza Ughetto, si è svolta la presentazione del libro 'Buono da Morire' con Stefano Bicocchi, in arte Vito. Una serata all’insegna del divertimento parlando di gastronomia e di cibo, con uno dei comici più noti d’Italia e protagonista della trasmissione “Vito con i suoi” di Gambero Rosso channel.

Tutti conoscono le maschere che ha indossato in teatro, televisione e al cinema, ma il nuovo libro permetterà di scoprirne una nuova, la sua vera natura. Vito, infatti, ha la mente strutturata come quella di un criminale ed è per questo che la Polizia di Bologna da anni si affida in segreto al suo aiuto per risolvere i casi più difficili. Buono da morire è il primo capitolo di una serie di romanzi dedicati alle indagini di Vito e alla caccia all’Avvelenatore misterioso.

Durante l’incontro, condotto dal giornalista Claudio Porchia, al quale anche quest’anno è stata affidata la direzione artistica della manifestazione, a Vito è stata consegnata la targa di Libro da Gustare 2020, premio promosso dall’associazione Ristoranti della Tavolozza.

Sale in Zucca 2020 - prossimi appuntamenti del mese di agosto:

giovedì 13 “Doppio silenzio” di Gianni Farinetti con Renata Barberis

giovedì 20 “D’indaco il mare” di Marzia Taruffi con Marino Magliani

giovedì 27 “Lingua della terra” di Giacomo Revelli