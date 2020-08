AUDI SQ8: l’ibrida di lusso, anche a km 0

Non è necessariamente vero che una vettura diesel sia anche più inquinante rispetto a quelle con altre motorizzazioni. Ce lo spiega anche AUDI, proponendo il nuovo modello di SQ8, un SUV sportivo e grintoso, con motore turbo Diesel, che equipaggia però anche una parte elettrica. Il risultato è un mild hybrid a basse emissioni, a trazione integrale e con tutti gli optional che si possono desiderare. Perché non scegliere questa vettura in versione a km 0, così da ottenere il massimo di ciò che può offrire AUDI, oltre a un importante sconto sul prezzo di listino.

Dove trovare le offerte a km 0

Un’auto per molti, ma non per tutti

Anche le auto di lusso nell’usato

Ovviamente per approfittare di questo tipo di offerta è importante trovare qualcuno che la proponga. Fortunatamente negli ultimi tempi anche le auto di lusso sono sempre più presenti tra le vetture di seconda mano o a km zero. Una concessionaria di automobili usate che si rispetti non rinuncia ad alcuni modelli, soprattutto quando stiamo parlando di vetture di un certo pregio. Ecco perché non è impossibile trovare una AUDI SQ8 a km zero; si tratta di un’auto venduta come usata, visto che ha già subito un’immatricolazione. Per questo motivo il concessionario applica un forte sconto sul prezzo di listino, per una vettura che però risulta praticamente nuova, nel senso che non ha mai percorso neppure un km fuori dall’autosalone del concessionario. Un’offerta imperdibile, considerando anche il fatto che si tratta di auto in pronta consegna, da scegliere e guidare in pochissimi giorni.

AUDI SQ8 mild Hybrid

Un’auto sportiva per tutti i giorni

Perfetta in ogni situazione

La vettura di cui vogliamo parlare oggi ha molto da offrire, a qualsiasi tipo di automobilista. Si tratta infatti di un’auto mild Hybrid, quindi a ridotte emissioni pur non montando un vero e proprio motore elettrico. Oltre a questa caratteristica si tratta di un’auto sportiva, con sospensioni adattive e trazione integrale, pensata per i lunghi viaggi, anche sullo sterrato o su strade scoscese. L’omologazione ibrida permette anche di ridurre sia i consumi, sia le emissioni, cosa che rende l’ AUDI SQ8 adatta anche all’utilizzo in città, per gli spostamenti quotidiani verso l’ufficio. La parte elettronica dell’auto infatti consente di offrire una modalità di guida adatta ad ogni situazione, tra le 7 disponibili. Chiaramente poi chi lo desidera può anche selezionare alcuni optional che rendono l’auto più grintosa, o più adatta all’utilizzo in città.

Perché il km zero

Il mercato dell’usato in Italia

Autosaloni dedicati

Negli ultimi anni anche in Italia la scelta delle vetture usate piace sempre di più. Oggi sono presenti nel nostro Paese autosaloni particolarmente dedicati proprio alle vetture di seconda mano, che propongono utilitarie, auto medie, ma anche prodotti di pregio, come l’AUDI SQ8. Si tratta del resto della possibilità di risparmiare in modo sostanzioso sulle spese per l’auto, senza dover rinunciare a nulla. Questo grazie anche alle proposte a km zero, che offrono uno sconto vicino al 10-15% sul prezzo di listino, per vetture di fatto nuove.