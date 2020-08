Coronavirus: 10 casi in più nella nostra regione, calano in provincia ma ce ne è uno in più da una Residenza per Anziani

Tornano purtroppo a crescere, quest'oggi in Liguria, i positivi al Covid-19. Sono 1.150 casi, 10 in più di ieri mentre calano nella nostra provincia, con 67 persone ancora positive, una in meno di ieri. In totale i tamponi effettuati sono 196.917 (+1.575). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.263 (+13), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.329 (+4), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.934 (+9).

I casi positivi per singola provincia

Imperia 67 (-1)

Savona 134 (-)

Genova 766 (+10)

La Spezia 28 (-)

Residenti fuori regione/estero 52

Altro/in fase di verifica 103

Ospedalizzati in Liguria 20 (+2)

Asl 1 - 5 (-)

Asl 2 - 4 (-)

Ospedale San Martino 1 (+1)

Galliera - 2 (-1)

Asl 3 - 5 (+2)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 1 (-)

Isolamento domiciliare 190 (+1)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.545 (+3)

Decessi 1.568 (-)



Sorveglianza attiva in Liguria 658 (+16)

Asl 1 - 22 (-3)

Asl 2 - 133 (+9)

Asl 3 - 255 (+11)

Asl 4 - 94 (+5)

Asl 5 - 154 (-3)

Cluster di Savona: Il cluster di Savona è praticamente esaurito. I 13 nuovi positivi di oggi si riferiscono: un ospite in una Rsa nell'Asl 1, tre in Asl 2 (due sono contatti di casi confermati e uno è caso isolato) e nove in Asl 3 (quattro contatti di caso, un ospite di Rsa, quattro da attività di monitoraggio sanitario sulla popolazione).