40enne di Monaco ritrovato senza vita a Dolceacqua: dall'autopsia nessuna lesione, il medico legale dispone esami istologici e tossicologici

Saranno effettuati gli esami istologici e tossicologici. Questa la decisione del medico legale che ha effettuato quest'oggi l'esame autoptico sul 40enne originario di Monaco Oliver Barriera, trovato senza vita nei boschi di Dolceacqua nella giornata di domenica. Il dottore non rilevando lesioni e ossa rotte ha così deciso di effettuare gli esami per stabilire con accuratezza quali siano state le cause del decesso.



L'uomo, flautista, era scomparso venerdì scorso. Per quasi due giorni i vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri di Ventimiglia e agli uomini della protezione civile, lo avevano cercato tra i boschi di località Madonna dell'Addolorata. Potrebbe essere quindi da escludere, visto che non sono state rilevate rotture delle ossa, l'ipotesi della caduta da un'altezza di otto metri, anche se il suo corpo era stato trovato in fondo ad un dirupo.



Amici e conoscenti avano lanciato l'allarme venerdì mattina dopo essersi recati presso la sua abitazione. Il quarantenne era uscito di casa, lasciando tutti gli effetti personali. Situazione questa che aveva subito fatto insospettire e aveva portato ad avvisare subito le forze dell'ordine. L'appello per la sua scomparsa era stato diramato anche sui social.