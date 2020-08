Sanremo: il parcheggio del Palafiori riaprirà sabato mattina alle 6 con un presidio costante del personale anti incendio

Dopo il principio di incendio di sabato scorso e la conseguente chiusura al pubblico, il parcheggio del Palafiori è pronto per riaprire nella settimana clou per il turismo in città. Sabato, giorno della Milano-Sanremo, il parcheggio riaprirà alle 6 per accogliere le auto su entrambi i piani. “Siamo intervenuti a tempo di record - commenta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - e questa mattina abbiamo deciso le modalità per la riapertura”.

Da sabato alle 6 ci sarà un presidio costante dei volontari anti incendio di San Bartolomeo mentre la sera, fino all’1, il controllo sarà affidato a dipendenti comunali abilitati. Poi dall’una di notte alle 6 sarà chiuso, ma gli uffici stanno lavorando per trovare una soluzione che possa garantire l’apertura 24 ore su 24 nei giorni vicini a Ferragosto.

“Ci stiamo organizzando, ma l’importante era che il servizio di parcheggio ripartisse - aggiunge Donzella - l’ordinanza è stata firmata a tempo determinato fino circa al 15 di settembre, poi inizieremo i lavori di adeguamento già appaltato e faremo in modo di realizzarli in modo razionale prima su un piano e poi sull’altro in modo da avere sempre 150 posti liberi”.