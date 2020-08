Sanremo: 400 mila euro di lavori sulla fogna alla Foce per evitare sversamenti in mare, intervento finanziato con fondi Protezione Civile per le mareggiate del 2018

La giunta matuziana ha di recente approvato i lavori da 400 mila euro che consentiranno un massiccio intervento sulla condotta fognaria in zona Foce. Come noto ogni anno, specie in estate, le tubature obsolete del sistema sotterraneo rischiano di causare più di qualche problema con sversamenti in mare o sulle strade.

Per questo il Comune ha stabilito di intervenire con un lavoro che permetterà di sistemare la condotta a mare per una stazione di sollevamento. Un sistema che eviterà nuovi sversamenti e rischi per l’ambiente e per la balneazione.

I lavori fanno riferimento all’assessorato al Demanio guidato da Mauro Menozzi e sono finanziati al 100% da fondi di Protezione Civile a seguito dei danni provocati dalle mareggiate del 2018. Grazie alla stazione di sollevamento sarà possibile interrompere e deviare il flusso in caso di guasto per evitare perdite in mare.