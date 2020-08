Un cerianasco ai preliminari di Champions League: Paolo Martini ha firmato con il Tre Fiori San Marino

Paolo Martini, cerianasco 19enne nato a Sanremo, ha firmato per la stagione 2020-2021 con il Tre Fiori di San Marino, e di conseguenza parteciperà ai preliminari di Champions League (Tre Fiori-Linfield, sabato alle 15 a Nyon in Svizzera).

Dopo aver giocato nelle giovanili della Carlin's Boys, Paolo Martini ha militato per 4 anni nel Monaco. Un brutto infortunio al perone subito con la maglia biancorossa nel corso di un match del torneo della Carlin's gli ha fatto perdere una stagione.

E' passato alla juniores della Sanremese nel corso dell'ultimo stagione. E' a San Marino da oltre un mese, dove si allena con il Tre Fiori in vista dell'appuntamento di sabato e della prossima stagione. Il Tre Fiori ha vinto il campionato sammarinese 2019-2020. Il Linfield è campione in carica in Irlanda del Nord.