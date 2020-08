Il consigliere comunale Umberto Bellini è stato incaricato di fare da garante per la raccolta firme del partito ‘Rispetto per tutti gli animali’ in corsa alle prossime elezioni regionali.

La richiesta è stata presentata questa mattina a Palazzo bellevue da Letizia Balsamo, rappresentante del movimento. Lunedì pomeriggio il partito ‘Rispetto per tutti gli animali’ sarà presente a Sanremo con il banchetto per la raccolta firme dalle 18 all’incrocio tra via Matteotti e via Escoffier.