Elezioni regionali 2020, Maurizio Lupi: "Bissolotti è il candidato di Liguria Popolare"

“Il vice presidente di Liguria Popolare Antonino Bissolotti ha dato la disponibilità a candidarsi alle prossime regionali”. La conferma a quanto già scritto ieri la dà il parlamentare Maurizio Lupi, contattato da Imperia News.



“Questa unità tra Forza Italia e Lifguria Popolare, che saranno presenti nel simbolo, e il coinvolgimento di Claudio Scajola con Polis, credo che possa rendere più forte la presenza dei moderati in Liguria, anche come peso all'interno della coalizione”, continua.



Lupi conferma dunque la volontà di candidare Antonino Bissolotti in consiglio regionale: “Come concordato anche con il presidente Berlusconi, Liguria Popolare presenterà le proprie candidature sul territorio, e quella di Bissolotti è una di queste”.

“L'idea – continua Lupi – è quella di includere, la nostra interlocuzione è con Forza Italia, e ci fa piacere il coinvolgimento di Claudio Scajola, per la sua esperienza e per la sua presenza sul territorio di Imperia. Noi abbiamo posto la questione del simbolo che doveva rappresentare soggetti presenti in regione e a livello nazionale. L'accordo è stato fatto sul simbolo di Forza Italia e Liguria Popolare, poi ognuno porta il suo contributo”.