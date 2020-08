Pigna: mercoledì 12 agosto un libro ed un menù speciale alle Caprette del Parco

Mercoledì prossimo proseguono le iniziative delle Caprette del Parco con la presentazione di un libro per bambini, ma anche adatto agli adulti ed una deliziosa cena.

Si comincia alle 17.30 “La conchiglia dell’isola delle correnti” il nuovo libro di Paola Forneris con le illustrazioni di Marisa Fogliarini. Una fiaba moderna per grandi e bambini, che tratta un argomento di grande attualità: l’accoglienza verso chi è diverso.

In un mondo in cui siamo abituati a pensare che la gentilezza e l’amicizia siano cose da sciocchi e dove sovente le favole sono incentrate su eroi senza macchia e senza paura, che sconfiggono i nemici e trionfano su di loro, questa piccola storia propone un messaggio nuovo: coltivare l’armonia e l’amicizia tra tutti gli esseri, sia umani sia marini. Sono molto diversi gli uni dagli altri i protagonisti di questa storia, nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare varie creature marine: balene, squali, pesci luna, foche, gamberi e con tutti diventano amici. Una piccola storia che propone il valore dell’amicizia e del rispetto del diverso

L’autrice sarà introdotta dal giornalista Claudio Porchia

Al termine la chef Elisa Littardi propone una cena ispirata al libro il seguente menù:

Selezione di formaggi caprini con composta di peperoni

Insalata capricciosa

Crostoni integrali ai pomodori secchi

Frittatine di trombette

"Novelli" al paté di olive

Lasagnette al pesto e pelandroni di Albenga

Coniglio al nebbiolo

Pollo al limone al forno

Melanzane grigliate

Gelato

Crostata con marmellata di susine

Il costo è di 27€ bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3355933440.