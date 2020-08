MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il chia blu pudding

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il mirtillo nero - E’ una piccola bacca dal colore blu notte, contiene pochissimi zuccheri ed è una miniera di antiossidanti e flavonoidi: per questo è considerato il superfood dei frutti di bosco con svariati benefici che vanno dal bruciare in grassi in eccesso a migliorare le capacità mnemoniche, al prevenire e combattere la cistite. Anche sul consumo si dimostra incredibilmente versatile: infusi, succhi, estratti, mescolato in piatti dolci e salati: si può consumare in tutte le salse!

CHIA BLU PUDDING - Un budino 100% vegetale grazie ai semi di chia che gelatinizzano i mirtilli regalando una consistenza cremosa per una colazione fresca e antioxy!

Tempi 15 minuti + 1 ora di raffreddamento

Ideale per… la colazione

Ingredienti (4 persone)

250 g di mirtilli freschi

3 cucchiai abbondanti di semi di chia

250 ml di bevanda vegetale di soia arricchita in calcio (latte di soia)

2 cucchiai rasi di sciroppo d’acero

4 cucchiai di riso soffiato

Procedimento

Fate sciogliere bene lo sciroppo d’acero nel latte di soia mescolando quanto necessita.

Aggiungete i semi di chia continuando a mescolare bene.

Fate riposare in frigorifero per 30 minuti mescolando ogni 10 minuti.

Frullate metà dei mirtilli e aggiungeteli a metà del composto di latte di soia ottenuto in precedenza (ricaverete così due composti con due colori diversi).

Componete le coppette alternando uno strato di budino bianco, uno di mirtilli, uno di budino viola, infine altri mirtilli freschi e del riso soffiato a pioggia.

Lasciate riposare per almeno 1 in frigorifero ora prima di servire.

Se avanza? Frullate tutto (mantenendo separati i colori) e disponete il composto dei diversi colori negli stampini dei ghiaccioli per ottenere dei golosissimi gelatini veg!