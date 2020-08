Taggia: incendio minaccia un'abitazione sull'argine destro dell'Argentina, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, questa notte alle 2.30 sull’argine destro del torrente Argentina, per un incendio di sterpaglie che si era avvicinato pericolosamente anche ad una serra e ad una abitazione.

I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni. Un altro piccolo incendio si è verificato nella notte in via Duca D’Aosta a Sanremo, ma si trattava di scarti di potatura ed è stato spento in pochi minuti.