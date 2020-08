Sanremo: parcheggio selvaggio in piazza Colombo, intervento della Polizia Municipale e 'ganasce' per tutti (Foto)

Ganasce ovunque e multe a tutto spiano, questo pomeriggio in piazza Colombo a Sanremo. Già nei giorni scorsi avevamo evidenziato come la piazza principale della città dei fiori fosse stata presa d’assalto da vacanzieri e turisti, per parcheggiare dove invece è vietato.

Certo non si può nascondere che, senza i circa 300 posti auto del Palafiori, diventa più difficile trovare un parcheggio, ma questo non giustifica il posteggio selvaggio che oggi si trovava in piazza Colombo.

Gli agenti della Polizia Municipale sono prontamente intervenuti ed hanno ‘appioppato’ una serie di ganasce, grazie alle quali i proprietari delle auto saranno costretti a pagare subito la multa per poter riprendere i mezzi.

(Foto Pietro Zampedroni)