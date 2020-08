Il cordoglio di una nostra lettrice per la scomparsa di Giovanni Glorio: “Un uomo che ha fatto tanto per tante persone”

Ieri sera ci ha lasciato un uomo meraviglioso, Giovanni Glorio. Un uomo che ha fatto tanto per tante persone, un uomo semplice e molto umile, un commerciante d'altri tempi, capace di chiudere trattative importanti in pochi minuti, un uomo che dava importanza alla stretta di mano e alla parola data. Un padre corretto, un marito corretto, un datore di lavoro corretto, un collaboratore corretto.

Una lettrice (che preferisce rimanere anonima) desidera condividere con la redazione le proprie parole di cordoglio per la scomparsa di Giovanni Glorio.

Il vuoto che lascia nella vallata dianese è grande. Glorio, conosciuto per aver creato il Giardino dell'Edilizia e Glorio Autotrasporti, lo si ricorderà per la correttezza e l'umanità con cui si è fatto conoscere. Una brava persona, un commerciante eccellente. Corretto e umile, anche negli ultimi periodi particolarmente delicati a causa del suo stato di salute. A testa alta fino alla fine, lasciando solo preziosi insegnamenti che sicuramente non andranno persi, anzi...