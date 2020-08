Elezioni: ufficializzata la candidatura di Antonio Bissolotti nella lista Liguria popolare-Forza Italia

E' stata ufficializzata la candidatura di Antonio Bissolotti alle prossime elezioni regionali in regione nella lista Liguria popolare-Forza Italia per il collegio di Imperia. la conferma è arrivata questa mattina all’Hotel Bristol di Genova durante l'annuncio sulle candidature per le elezioni in Liguria del prossimo 20 settembre.

Maurizio Lupi, deputato e presidente di 'Noi con l'Italia', insieme al presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, hanno ufficializzato la candidatura di Bissolotti. Un ritorno nella competizione politica per l’avvocato sanremese e vice presidente del movimento dopo anni di militanza in Forza Italia e la fondazione del Gruppo dei 100 a Sanremo. Nei prossimi giorni sarà individuata la figura femminile da inserire nella lista in quota Liguria Popolare.