Sanremo: giovedì concerto della Sinfonica a Villa Ormond con la vocalist Clarissa Vichi

Giovedì 6 agosto torna l’appuntamento nella suggestiva location di Villa Ormond con l’orchestra Sinfonica di Sanremo. L’orchestra diretta dal direttore stabile della Fondazione Giancarlo De Lorenzo e la partecipazione della vocalist Clarissa Vichi si esibirà con "Musical: musica per sognare".

Questa la scaletta della serata:



Harold Arlen Over the rainbow;

Johnny Mercer / Henry Mancini Moon River;

Juan Tizol / Duke Ellington Caravan ( Strumentale );

Andrew Lloyd Webber Evita – Don’t cry for me Argentina;

George Gershwin The man i love;

Jule Styne Da “Funny girl“ - People;

Arthur Freed Singin’in the rain;

George Gershwin II Prelude ( Strumentale ) Arr. Valter Sivilotti;

Mack Gordon / Harry Warren At last;

Bart Howard Fly me to the moon;

George Douglas What a wonderful world.

"L'ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.- sottolineano dalla Sinfonica - Ricordiamo che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell'Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it)".