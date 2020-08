Ospedaletti: giovedì sera al 'Piccolo Bar' c'è l'AperiBau, un aperitivo per aiutare i cani del rifugio Enpa

Appuntamento con l’Aperibau di beneficenza, giovedì alle 18.30 al ‘Piccolo Bar’ di Ospedaletti in via XX Settembre. Si tratta di un appuntamento, che andrà avanti fino alle 20.30 e che è organizzato dall’Enpa di Imperia-Sanremo in collaborazione con Monica Macchiavelli e Valeria Gianforte.

Un aperitivo per trascorrere una serata in compagnia, pensando anche agli ‘amici a 4 zampe’ meno fortunati. Il ricavato dell’AperiBau, infatti, sarà devoluto al rifugio Enpa di Sanremo per l’acquisto di medicinali e per il benessere e la cura degli ospiti.

E’ obbligatoria la prenotazione via Sms o Whatsapp al 3337705121 o al 3397080091.