VPN, la sicurezza delle informazioni è importante!

Se ti preoccupi della tua libertà e privacy online, è davvero essenziale utilizzare una VPN (Virtual Private Network). Una VPN crea una connessione sicura tra te e la rete Internet e consiste in un servizio di crittografia che protegge la tua identità online. Ad esempio, quando cerchi di accedere a un sito Web, il tuo ISP (provider di servizi Internet) riceve normalmente la richiesta e la reindirizza al sito desiderato. Pertanto, il tuo traffico web attraversa l'ISP, può vedere tutte le tue attività online. Inoltre, può tracciare il tuo comportamento o persino trasmettere la tua cronologia di navigazione online a terze parti. Ed ecco che qui entra in gioco VPN, reidirizzando il tuo traffico web attraverso un server VPN appositamente configurato. In questo modo il tuo indirizzo IP è nascosto e tutti i dati ricevuti o inviati sono crittografati e illeggibili per chiunque li intercetti.

In breve, una VPN può aiutarti a:

Restare anonimo online: la tua posizione geografica effettiva non sarà più visibile.

Prevenire i rischi di spionaggio e attacchi informatici - È possibile proteggere i dati personali da hacker, malware e persino sfuggire alla sorveglianza delle autorità.

Navigare in Internet liberamente: sbloccare tutti i siti che desideri, ovunque tu sia, inclusi servizi di streaming come Netflix, programmi torrent, ecc.

Potrebbe sembrare complicato, ma non devi essere un esperto tecnico per utilizzare una VPN in quanto è veloce, sicura e super facile da usare.

Ma non è tutto! Se non hai ancora capito cos'è una VPN ti basta leggere quanto segue.

Una VPN è uno strumento di sicurezza essenziale per proteggere la tua privacy online

Senza una VPN, la tua connessione Internet può essere facilmente rilevata e monitorata da altre persone, inclusi la cronologia di navigazione, i file scaricati, i dettagli bancari online e le password. Peggio ancora, tutto può essere ricondotto come dicevamo prima, al tuo dispositivo usando il tuo indirizzo IP (Internet Protocol). Il tuo indirizzo IP rivela la tua posizione fisica e può essere utilizzato per localizzarti in tempo reale. È come inviare cartoline: chiunque può leggere il messaggio e vedere il tuo nome e indirizzo. Quando sei connesso a una VPN, la tua attività su Internet è crittografata e il tuo vero indirizzo IP è nascosto. Nessuno può vedere chi sei o cosa fai, nemmeno i provider di servizi Internet (ISP), le autorità o gli hacker. Invece di usare le cartoline, ora invii un messaggio privato ultra sicuro che solo il destinatario può leggere. Non vi è alcun indirizzo o nome del mittente. Se qualcun altro prova a dare un'occhiata, vedrà solo una miscela di informazioni criptate.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una VPN?

Ora che sai cos'è una connessione VPN e a cosa serve, vediamo i vantaggi dell'utilizzo di questa tecnologia:

Funziona in tutte le applicazioni perché instrada tutto il traffico Internet, a differenza dei server proxy, che è possibile utilizzare solo nel browser Web e una manciata di altre applicazioni che consentono di configurare opzioni di connessione avanzate.

Si collega e si disconnette facilmente. Una volta stabilita la connessione, è possibile attivarla e disattivarla come desiderato.

Aggiunge ulteriore sicurezza ai punti Wifi, a condizione che la connessione sia crittografata, ovviamente.

Una connessione VPN è un modo efficace per evitare la censura o l'accesso a contenuti.

Il tuo provider di servizi Internet non può sapere cosa stai facendo online. Vuoi che il tuo provider Internet sappia che passi ore a guardare video di gattini su YouTube o simili?

VPN la puoi utilizzare anche per il telelavoro

L'uso più ovvio di una connessione VPN è l'interconnessione di reti che non sono fisicamente connesse, come i lavoratori che sono attualmente in movimento o le aziende con filiali all'estero che hanno bisogno di accedere a una rete privata. Dal punto di vista della sicurezza, consentire l'accesso indiscriminato alla propria rete da Internet è poco più che follia. Anche se l'accesso è protetto da password, potrebbe essere intercettato in un hotspot Wi-Fi pubblico o individuato da un osservatore dannoso. Al contrario, il rischio diminuisce se il lavoratore e l'azienda sono connessi tramite una connessione VPN. L'accesso è protetto, la connessione è crittografata e il lavoratore ha lo stesso accesso come se fossero fisicamente presenti.