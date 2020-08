Mai più clienti insoddisfatti con i servizi per e-commerce di ITTweb

Ogni volta che un cliente non trova ciò che cerca il tuo e-commerce perde un’occasione di vendita. Ma con la software house ITTweb ti basta un click per cambiare le cose. Come? Grazie a cVetta e AccelaSearch. I due software per la ricerca intelligente implementati nell’ecosistema per e-commerce Magesquared, di cui fanno parte anche servizi di CRM, BPM ecommerce e storefront in tecnologia PWA.

cVetta è il motore di ricerca noto a livello europeo studiato per incrementare i risultati degli e-commerce attraverso funzioni di correzione e tolleranza agli errori, gestione dei sinonimi, stop words e funzione “forse cercavi”. Vanta l’integrazione nativa su Magento e Prestashop ed è disponibile anche per gli e-commerce che sfruttano CMS in terze parti.

AccelaSearch invece è il search engine per e-commerce con funzionalità innovative che rivoluziona l’ esperienza di acquisto online. Frutto di anni di ricerca su cVetta, è nato mobile first. Dispone di layer innovativo con possibilità di mostrare prodotti complessi, intelligenza artificiale, analitiche avanzate. A tutto vantaggio di user experience e tasso di conversione.

Potenziare l’e-commerce e aumentare il tasso di conversione? La risposta è su ittweb.net

Ma queste sono solo alcune delle potenzialità dell’ecosistema Magesquared, che oltre ad essere basato su Magento 2 assicura tecnologia Progressive Web App di Vue Storefront, ricerca interna evoluta, modularità e integrazione con qualsiasi ERP.

Ti sembra tutto troppo complesso? Niente paura. La proposta di ITTweb (ittweb.net/it) ti consente di controllare e personalizzare i processi del tuo e-commerce anche se non hai spiccate competenze tecniche. E a renderlo possibile è Vtenext, il primo software open source d’Europa nato con motore BPM, grazie alle sue funzionalità di BPM ecommerce.

Consente infatti di definire, ottimizzare e integrare i processi aziendali, disegnando autonomamente i flussi. Operazioni che permettono di gestire i progetti di business con maggiore fluidità, rapidità ed efficienza. Eseguirle è semplice, merito dell’interfaccia intuitiva e del costante supporto fornito da ITTweb.

La software house offre un servizio di consulenza e formazione costante, mirato a rendere l’azienda cliente completamente indipendente nell’utilizzo di BPM ecommerce. Un percorso di apprendimento che si realizza sia presso la sede aziendale che a distanza, in modalità remota.

Le competenze del team sono dimostrate dalle numerose certificazioni internazionali, tra cui Magento 2 Certified Associate Developer vtenext Master Partner. E per ogni progetto sono impiegate solo le più avanzate tecnologie: Pimcore, vtenext, Vue Storefront, ecc. Infine, l’azienda è verticale sullo sviluppo di e-commerce B2B e B2C basati su Magento 2 con tecnologia PWA.