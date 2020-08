Calcio giovanile. La famiglia dell'Ospedaletti apre le porte ai piccoli calciatori, al via sabato gli Open Day Orange per la categoria Pulcini

Sabato al campo ‘Ciccio Ozenda’ è in programma il primo appuntamento settimanale degli Open Day Orange dedicati alla categoria ‘Pulcini’, un’occasione per far conoscere alle famiglie la realtà dell’Ospedaletti Calcio e per dare un’opportunità ai ragazzi che vogliono iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio abbracciando la filosofia orange.

L’appuntamento è fissato per le 10 di sabato. Pausa il 15 agosto, poi si riprenderà sabato 22 e sabato 29 sempre alle 10. Al ‘Ciccio Ozenda’ i tecnici orange saranno a disposizione dei piccoli giocatori e delle loro famiglie per qualsiasi informazione in merito all’attività giovanile della società.

Perché c’è sempre più gusto ad essere orange…già da piccoli.