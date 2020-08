Il cimitero di Taggia avrà un chiosco per la vendita di fiori, l'attività sarà affidata con un bando

Al cimitero di Taggia verrà realizzato un chiosco per la vendita di fiori, piante e articoli complementari. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha reso possibile questo nuovo servizio, attraverso una concessione di suolo pubblico del parcheggio antistante l'area cimiteriale.

Si tratta di un servizio molto atteso dalla comunità che da tempo chiedeva la disponibilità di questa attività in prossimità del cimitero così come avviene negli altri comuni. Il chiosco sarà affidato attraverso un bando di gara che verrà pubblicato nel corso delle prossime settimane. L'amministrazione comunale punta all'apertura dell'attività in tempi celeri, entro lunedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.