Scomparsa di Luigi Baldi: il ricordo di tante trasferte e di tante serate dai tifosi 'Irriducibili'

"Quella che pubblichiamo qui è una foto importante per noi Irriducibili, dove si vede in primo piano il nostro Luigi Baldi che festeggia assieme a noi in una serata qualunque tra vecchi amici e che oggi assume un valore ancora più importante visto che purtroppo te ne sei andato questa notte".

Intervengono in questo modo i tifosi 'Irriducibili' della Sanremese, dopo la notizia della scomparsa di Luigi Baldi. "E di serate come questa - proseguono - ne abbiamo fatte tante. Eri una presenza assidua da anni allo stadio, come ultras, come steward con la tua pettorina gialla, come barista improvvisato per dare una mano alla Sanremese quando serviva un po' di aiuto. Ovviamente non sono state sempre rose e fiori. Nella nostra sede non si contavano le discussioni con te, a volte anche molto accese, ma che alla fine si concludevano sempre allo stesso modo: amici come prima nel nome della nostra e della tua grande passione: la Sanremese".

"Noi ti vogliamo ricordare così - terminano gli Irriducibili - come sei ritratto in questa foto: burlone, sorridente, spensierato, alla faccia di questa vita che troppo spesso sa essere dura ed ingiusta. Ciao Gigi, ci mancherai".