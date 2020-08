Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 4 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 4 AGOSTO

SANREMO

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (tutti i martedì sino all’8 settembre)

19.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale con Fled. Via Corradi

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino al 9 agosto (i dettagli a questo link)

20.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dell’Electro Acoustic Trio al Porto vecchio



21.00. Bell Beyond 2: Spettacolo per bambini ‘Hero Story’. Villa Nobel, prenotazioni e ticket QUI

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Il Principe Dimenticato’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA



21.00. Cinema all’aperto con proiezione del film ‘Il Grande Gigante Gentile’. Teatro romano dell’area archeologica del Nervia (3 euro, 2 euro ridotto dai 18 ai 25 anni; gratuito minori 18 anni)

BORDIGHERA

18.30 & 19.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Cardio/tono (strong) (h 18.30) + Kick boxing (h 19.30). Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Baby dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335



21.30. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘Ginger-Ale’: evoluzioni circensi con tessuti, cerchio aereo, acrobazie su monociclo ed un finale emozionante... per i più piccini. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Bum Bum Bam: spettacolo per i bambini in piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



21.30. Prove a porte aperte dello spettacolo ‘Dona Flor e i suoi due Mariti’ con gli attori del Teatro dell’Albero e il ‘Terra del Sol Quart’ formato da Chantalle Allomello, Celine Cellucci, Manuel Merlo, Fabrizio Vinciguerra. Sala Samuel Beckett del Comune, ingresso libero sino ad esaurimento posti, prenotazioni al 347 7302028, prenotazioni QUI



DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.30. ‘Amo la Radio 45’: spettacolo interattivo di canzoni e racconti con Fucina Fibonacci. Piazza Mauro, ingresso libero

DOLCEDO

21.15. Per le vie del Borg: Elena Buttiero, Marta Delfino, Ferdinando Molteni presentano ‘Liguria Terra di Cantautori. Storie e canzoni della scuola genovese’. Piazza S. Tommaso, prenotazioni al 338 9200554



3FRANCIA

CANNES



21.00. Per Terrasse On Air, concerto di Alexis Le Rossignol. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MONACO

21.30. Per i 50 anni Teatro del Fort Antoine, Serenata al chiaro di luna della sezione strumenti a fiato dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada. In programma: Mozart, Debussy, Gounod. Fort Antoine (più info)

Musei e Biblioteche



Sanremo

- 9.30-17.00. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

- 15.00-18.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e sabato h 9/12)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.30-17.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





