Stabili i dati sulla diffusione del Coronavirus in Liguria: i casi in provincia di Imperia sono 68

Gli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in Liguria dimostrano un andamento stazionario del numero complessivo di casi. In totale i tamponi effettuati sono 192.669 (+608), mentre i casi sono 1.147 (+1). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.238 (+2), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.308 (+7), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.930 (-5).

I casi per provincia

Imperia 68

Savona 140

La Spezia 28

Genova 757

Residenti fuori regione/estero 51

Altro/in fase di verifica 103

TOTALE 1.147

Ospedalizzati 21 (+1)

Asl1 7

Asl2 4

Policlinico San Martino 1

Galliera 2 (+1)

Asl3 Villa Scassi 3

Asl4 Sestri Levante 2

Asl5 2



Isolamento domiciliare 174 (-22)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.523 (0)

Decessi 1.568 (+1)



Sorveglianza attiva

Asl1 19

Asl2 152

Asl3 197

Asl4 84

Asl5 161

TOTALE 613